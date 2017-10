Premen abre vagas para cursos técnicos a distância

Premen – Foto: Divulgação

O Centro Estadual de Educação Profissional Petrônio Portela, mais conhecido com Premen, está com vagas abertas para cursos técnicos de Meio Ambiente, Logística e Segurança no trabalho. Os cursos serão trabalhados na modalidade à distância e serão são transmitidos via satélite.

As aulas presenciais acontecem uma vez por semana e terão início tão logo as turmas sejam formadas. O curso tem duração de dois anos e as vagas são limitadas, ao final, o aluno recebe o certificado de técnico em nível médio.

Para se matricular o aluno deve comprovar que cursou ou está cursando o ensino médio, através de declaração escolar ou cópias do certificado e histórico escolar. Os interessados podem procurar a sede do Premen munidos da seguinte documentação:

Histórico Escolar do Ensino Fundamental e Médio ou declaração que esta cursando.

Cópia da Carteira de identidade, certidão de nascimento ou de casamento.

02 (duas) fotos 3×4.

Cópia do CPF

Cópia do Título de eleitor para os maiores de 18 (dezoito) anos.

Cópia da Certidão de Reservista para os alunos do sexo masculino, maiores de 18 anos (facultativo).

Comprovante de residência, duas fotos 3×4, comprovante de escolaridade (declaração escolar ou histórico e certificado do ensino médio), além de cópias do RG e CPF.

A diretora do Premen em Picos, Enói Cosme, ressalta que a escola já está equipada com o kit de ensino a distância, aguardando apenas o fechamento das turmas para o início das aulas. “O estudante que optar por essa modalidade, além de obter uma qualificação profissional poderá também agendar o seu horário de estudo”, pontua a dirertora.

Parceria

Os cursos serão realizados a partir de uma parceria firmada entre a Secretaria Estadual de Educação e Cultura – SEDUC e o Núcleo de Educação a Distância do Instituto Federal do Paraná (EAD-IFPR). Além de Picos, os municípios de Uruçuí, Elesbão Veloso, Parnaíba, Teresina (Fazenda da Paz), Floriano e Inhuma (1ª etapa) também foram contemplados com a modalidade de ensino a distância.