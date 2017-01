Preparador que antecipou Romulo no Fla festeja final feliz: “Atleta exemplar”

Protagonista de um fato que marcou a novela Romulo e Flamengo no mercado da bola, o preparador físico Cleojones Sousa, o Ferrim, pôde finalmente comemorar o final feliz entre o volante e o Rubro-Negro. Uma mensagem postada pelo profissional em uma rede social entregou o acerto do meio-campo com o clube carioca antes mesmo do anúncio oficial, feito três dias depois. A publicação rapidamente se espalhou, virou notícia, e Ferrim se espantou com a gigantesca repercussão. Após o episódio, ele revelou que a relação com o jogador não ficou abalada – o preparador editou o post horas depois – e destacou o lado profissional de Romulo durante a fase de negociações.

Depois da repercussão da postagem, onde desejava boa sorte a Romulo no novo clube, Ferrim conta que passou dias sem querer tocar no assunto. Com a chegada do volante ao Brasil na manhã deste domingo, o preparador relembrou a gafe.

– Nos conhecemos de muito tempo, sabe que não foi de má fé. O Romulo é uma pessoa muito tranquila, sabe que foi um descuido, um fato de extrema felicidade, pois foi um momento que agi com emoção. Fiquei feliz por vê-lo retornar ao futebol brasileiro em uma equipe de massa, um dos clubes mais queridos do mundo. Esqueci o profissional, agi como torcedor. Deu muita repercussão, por isso não estava querendo falar. No fim deu tudo certo, já passou. Enfim, anunciado oficialmente – revela Ferrim.

Com o preparador, Romulo passou 20 dias treinando em Picos, terra natal do volante. Ferrim conta que o atleta não terá problemas físicos na pré-temporada, pois se preocupou muito durante as férias a controlar o peso, manter o condicionamento e reforçar a musculatura.

– Romulo é um jogador que dispensa comentários, responsável e completo em todos os requisitos, físico, tático, motor, psicológico e força. É um cara profissional, atleta exemplar, de seleção brasileira. Como pessoa, um garoto sonhador, humildade, responsável e um pai de família que dá exemplo – narrou Ferrim.

Romulo assinou com o Flamengo por quatro anos. Ele retorna ao futebol brasileiro após atuar no Spartak Moscou desde 2012.

Globoesporte PI