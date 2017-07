Presidente da Câmara de Monsenhor Hipólito sofre grave acidente no Pernambuco

Na manhã deste sábado (29), a presidente da Câmara Municipal de Monsenhor Hipólito – PI, vereadora Perciliana de Sá Bezerra Gomes, conhecida como ‘Percy de Meton’, sofreu grave acidente no estado do Pernambuco, 20km após a cidade de Parnamirim – PE.

Segundo informações, ‘Perci’ era passageira no veículo modelo Fiat ‘Gransiena’, de placa OVW-1915, que seguia para a capital da Paraíba, João Pessoa, quando o carro, conduzido por um homem identificado apenas como ‘Dida’, tombou na estrada adentrando em um matagal.

Além da vereadora e do motorista, também estavam no veículo a sua neta, Paula de 18 anos, e uma funcionária da legisladora, chamada Leda.

Apesar da proporção do acidente, que deixou o veículo totalmente destruído, todos os ocupantes tiveram apenas escoriações leves.

‘Perci’ estava em viagem para levar sua neta até João Pessoa em virtude de uma mudança de apartamento para a mesma, que cursa Odontologia na capital paraibana.

Em conversa com o Piauí em Foco, a vereadora afirmou estar em estado de choque com o ocorrido, e relatou que no momento do acidente estava dormindo, não vendo as circunstâncias em que o motorista perdeu o controle do veículo. Porém, segundo relatou o motorista para a legisladora, um dos pneus do carro teria estourado, fazendo com que ‘Dida’ perdesse o controle, batendo o veículo contra o meio fio e adentrando na mata.

A perícia está apurando o caso, e acredita que o motorista possa ter perdido o controle do carro em virtude de buracos existentes na pista no local do acidente.

A vereadora e os demais já se encontram em João Pessoa, na casa de uma amiga da família, e apesar do choque, não houveram problemas além dos transtornos e prejuízos materiais.

Fonte: Piauiemfoco