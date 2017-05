Presidente da SEP lamenta decisão do TJD: “Se o River precisasse, o resultado seria outro”

A decisão do TJD-PI em absolver o Piauí no processo que julgou uma suposta insuficiência técnica proposital do clube cravou o rebaixamento do Picos para a segunda divisão do Campeonato Piauiense. Restou ao presidente do Zangão, Rodrigo Lima, lamentar a definição do Tribunal, criticar a postura do River-PI e a não valorização do futebol do interior, segundo ele. E o dirigente foi além ao não isentar o time da parcela de culpa na queda.

– É uma decisão triste que deixa a cada dia o futebol piauiense menor. Daqui a uns três anos terão só os três times da capital participando. Não adianta a gente assinar regulamento, não adianta estar na regra porque chegamos aqui e vemos uma decisão totalmente contrária. Se o River-PI estivesse precisando desse pontos, com certeza o Piauí seria penalizado, mas como eles estão classificados a decisão foi outra – criticou Rodrigo Lima.

Quando começou a temporada, a expectativa da diretoria do Picos era enorme. Elenco reformulado, treinador novo, estádio com alguns reparos, apoio do poder municipal e da torcida. Mas nem tudo saiu como planejado. Em todo o campeonato, o Zangão acumulou oito derrotas, um empate e três vitórias, demitiu técnico de um turno para outro e contou com a saída de vários atletas.

A esperança do time da Cidade do Mel vinha da punição do Piauí, que poderia perder um ponto e igualar a classificação geral na parte de baixo da tabela. O Zangão terminou o estadual na zona da degola. Na classificação geral, o Picos somou 10 pontos, enquanto o Piauí manteve 11 pontos depois do julgamento.