Presidente da SEP revela interesse pelo meia Esquerdinha, ex-Altos

A Sociedade Esportiva de Picos (SEP) continua em busca de reforços para a disputa do Campeonato Piauiense 2017. Dessa vez, o interesse dos dirigentes do Zangão é no meia Esquerdinha, que disputou a temporada 2016 pelo Altos. O presidente do clube, Rodrigo Lima, confirmou que esteve em conversação com o atleta, mas nada ainda foi acertado.

Segundo Rodrigo, se depender do time picoense o jogador irá ser contratado. “Mas a principio só houve uma conversa, nada está confirmado com o atleta”, explicou o presidente.

Rodrigo Lima revelou ainda que existem outros nomes que a diretoria pretende contratar, mas isso é guardado a sete chaves.

“Não é bom revelarmos quem estamos querendo contratar, às vezes outros times ficam de olho no atleta e acaba “melando” a transição. Vamos trabalhar calados e quando os acertos forem concretizados nós iremos divulgar“, disse.

Ainda no mês de setembro, Esquerdinha havia pedido rescisão do Jacaré para poder jogar por outro clube, mas com a certeza de voltar para a temporada de 2017. Ano que vem, além do Campeonato Piauiense, o Altos terá pela frente Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileiro.

Querendo voltar a ser campeão piauiense após um jejum que dura quase 19 anos, a Sociedade Esportiva de Picos tem atacado o mercado. A diretoria do clube confirmou o técnico Nivaldo Lancuna como comandante para o Piauiense, além dos volantes Fred e Guilherme Pitbull, dois jogadores que trabalharam com o treinador no Altos neste ano.

Durante 15 dias a SEP passará por uma espécie de peneira. A comissão técnica irá aproveitar jogadores de Picos e de toda região para que os melhores possam fazer parte do elenco para o ano que vem. A pré-temporada do Zangão deve começar no dia 2 de janeiro.

