Preso acusado de matar vizinho a tiros no Centro de Jaicós

E uma ação conjunta, as Polícias Civil e Militar da cidade de Jaicós deram cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça da Comarca de Jaicós contra um homem identificado por Francisco Xavier da Silva Filho, de 30 anos.

Segundo informou o delegado Miguel Carneiro, titular da Delegacia de Jaicós, o homem preso é acusado de ter assassinado um vizinho a tiros, crime ocorrido na manhã do dia 09 de outubro de 2012, no Centro da cidade de Jaicós, em frente a um bar situado no Mercado Público Municipal.

Na época do crime, “Deó”, como é conhecido o acusado, fugiu. Um tempo depois, após fugir do flagrante, ele se apresentou na Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaicós, acompanhado de um advogado, foi ouvido e permaneceu em liberdade. Após um período residindo em Matão – SP, o acusado voltou a morar no município de Jaicós, na localidade Sítio, onde também reside a família da vítima, que era conhecido por “Manelinho”.

O fato foi informado ao Ministério Público Estadual, na Promotoria de Justiça de Jaicós, que representou pela prisão de Francisco Xavier da Silva Filho. O acusado foi capturado na tarde desta quinta-feira, 10, em um bar em frente ao Hospital Florisa Silva.

O crime teria motivação passional. Francisco alega que matou o vizinho em consequência de provocações praticadas pela vítima. “Dentre outros fatos, ele relata que a vítima, Manoel, teria assediado a sua companheira em sua frente, enquanto eles assistiam a uma missa na Igreja de Jaicós. Ele se sentiu ofendido e dois meses depois desse episódio, vingou a ofensa à sua honra, praticando o homicídio”, contou o delegado.

Conforme a autoridade policial, o cumprimento do mandado está sendo informado à ao Poder Judiciário e preso será transferido para a penitenciária João de Deus Barros, em Picos.

Fotos: Divulgação PC.

