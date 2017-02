Preso grupo suspeito de roubar mais de 40 ovelhas na região de Picos

Cinco suspeitos de integrar um grupo criminoso especializado no roubo de animais foram presos no município de Curral Novo do Piauí, a 166 km de Picos. De acordo com a Polícia Militar, em apenas uma das propriedades, o bando teria roubado mais de 40 ovelhas.

Os suspeitos foram identificados como Mansueto Macedo de Carvalho, Moises de Carvalho Santos, Misaelvde Carvalho de Santos, Mansuel de Carvalho Santos e Janiclecio José da Silva.

Com a prisão, policiais da Força Tática de Paulistana e do Grupamento de Polícia Militar de Curral Novo do Piauí apreenderam seis armas de fogo, além de armas brancas.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Simões.