Presos suspeitos pela morte de piauiense e amiga, em Petrolina

Foram presos nesta quinta-feira (08/09) dois homens de 40 e 38 anos suspeitos de matar a piauiense Bruna Torres, natural da cidade de São Francisco de Assis do Piauí e sua amiga Taiane Rocha, ambas de 19 anos. O crime aconteceu na última segunda-feira (05) quando as jovens iam ao trabalho, no Distrito Industrial, Zona Oeste de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Civil ao site G1/Pernambuco, um dos suspeitos confessou o crime com riquezas de detalhes. Os homens conheciam a rotina das vítimas e tinham planejado um estupro que acabou não acontecendo. Os delegados responsáveis pelo caso, Sara Machado e Marceone Ferreira estão fazendo novos interrogatórios.

Um dos homens foi preso durante a madrugada desta quinta-feira (08) e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Petrolina. O segundo envolvido chegou durante a manhã na delegacia e foi cercado por populares. A polícia precisou conter a população que tentou invadir a delegacia para fazer justiça com as próprias mãos.

Um dos suspeitos contou que foi chamado por um colega para roubar os celulares das vítimas e disse ainda que as amigas foram mortas porque um deles foram reconhecidos. Segundo o delegado, a possibilidade de estupro estava totalmente descartada.

Familiares das vítimas e advogados estiveram no local. Os suspeitos foram submetidos a exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina e um esquema de segurança foi montado para que os presos fossem transferidos para a Delegacia de Homicídios, onde serão novamente ouvidos.

(Com informações do G1/Pernambuco)