Prévia do Carnaval de Picos será amanhã, 17

Faltando pouco mais de uma semana para início do Carnaval, a prefeitura de Picos, através da secretaria municipal de cultura, está promovendo a prévia de Carnaval que acontecerá nesta sexta-feira, dia 17, na Praça de Alimentação de Picos, a partir 20h.

Estão confirmadas as seguintes atrações: Juliana Guedes, Fafá Santana, Ki Agita, T-Brothers, Forró da Monarquia, Swing Top e Grupo de Percussão Origens.

Confira a programação completa do Carnaval Picos Folia – Compartilhe essa Alegria:

Confira a programação:

24/02 – SEXTA-FEIRA

09hs: Carnaval da APAE

20hs: Carnaval dos Idosos no Rotary Clube

25/02 – SÁBADO

18hs: Corso

Atrações: Banda Ki Agita e Juliana Guedes

26/02 – DOMINGO

11hs: Matinê no Clube Recreativo Educacional Rural (CRER)

Atração: Cristiano Pipow e Neném dos Teclados

À noite: shows na Avenida Beira Rio

Atrações: Fafá Santana, Voa Voa e Forró da Monarquia

27/02 – SEGUNDA-FEIRA

À noite: shows na Avenida Beira Rio

Atrações: Edy Sacana, Erica Diniz e Forró Tô na Farra

28/02 – TERÇA-FEIRA

11hs: Matinê no Picoense Clube

Atração: Banda T Brothers e Neném dos Teclados

À noite: shows na Avenida Beira Rio

Atrações: Swing Top, Axé Cleteiros e Cristiano Pipow

As inscrições para o Corso estão sendo feitas na sede da Secretaria de Cultura. No ato da inscrição serão entregues aos inscritos o percurso e o regulamento. As inscrições serão gratuitas.

A premiação do Corso é:

1º lugar: R$ 1.500,00

2º lugar: R$ 1.000,00

3º lugar: R$ 500,00