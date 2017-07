PREX/UESPI divulga edital referente ao Programa Auxílio Alimentação

A Universidade Estadual do Piauí, por meio da Pró-reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários – PREX, torna público o Edital Nº30/2017 referente ao Programa Auxílio Alimentação. As inscrições serão realizadas de 14 a 20 de julho de 2017 e acontecerão na PREX, no horário de 08:00 às 12:00h, e nas secretarias dos Campi Clóvis Moura (Teresina), Rio Marataoan (Barras), Dom José Vasquez Dias (Bom Jesus), Heróis do Jenipapo (Campo Maior),Dep. Jesualdo Cavalcanti (Corrente), Josefina Demes (Floriano), Possidônio Queiroz (Oeiras), Prof. Alexandre Alves de Oliveira (Parnaíba), Prof. Barros Araújo (Picos), Prof. Antônio Giovani Sousa (Piripiri), Prof. Ariston Dias Lima (São Raimundo Nonato) e Campus de Uruçuí.

Confira o EDITAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2017.1 1