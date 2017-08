PRF aborta roubo de carga na BR-316, mas suspeitos escapam

A Polícia Rodoviária federal abortou um roubo de carga que estava em andamento na BR-316, km 319, no município de Picos, na noite desta terça-feira (22).

Os policiais realizavam patrulhamento no trecho quando viram uma carreta parada e foram abordá-la. Neste momento, os suspeitos, ao verem a aproximação dos policiais, empreenderam fuga para o matagal. O condutor foi libertado. Os policiais fizeram buscas no local, porém não conseguiram capturar os assaltantes.

O condutor do veículo declarou que ao parar sua carreta no acostamento da rodovia na cidade de Campo Grande do Piauí, três homens armados com revólver o renderam e adentraram na cabine do veículo. O trio amordaçou a vítima, amarrando suas mãos e cobrindo sua cabeça de maneira que não conseguiu identificá-los. Os indivíduos seguiram viagem e, em determinado momento, o rastreador travou o veículo, impossibilitando que o mesmo continuasse o deslocamento. A todo momento, o condutor foi ameaçado até que os assaltantes conseguiram extrair o rastreador do veículo. Com a chegada dos policiais, os suspeitos fugiram e a vítima foi libertada.

O condutor transportava carga de pneus novos. Segundo o condutor, os assaltantes só iriam libertá-lo caso conseguissem roubar toda a carga. Bastante nervosos e ameaçando matar o condutor a todo momento, os indivíduos procuravam um lugar para subtrair a carga.