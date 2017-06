PRF apreende caminhão clonado na BR-316

A Polícia Rodoviária Federal no Piauí (PRF-PI) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (31), um caminhão clonado de São Paulo. Após perceberem que o documento era falso, os policiais constataram que houve mudança da placa do veículo, que soma R$ 25 mil em débitos.

O motorista do caminhão, identificado pela PRF com as iniciais G.F.M., de 37 anos, foi abordado no quilômetro 207 da rodovia, no município de Valença do Piauí, 210 quilômetros ao Sul de Teresina (PI). Na ação, os policiais notaram sinais de adulteração no Certificado de Registro do Licenciamento do Veículo.

Ao verificar a documentação, a PRF constatou que houve troca da placa: a original era BTO-0310, mas o caminhão foi abordado com a placa CPN-8347. No registro, foi detectado aproximadamente R$ 25 mil em débitos do veículo junto ao Departamento de Trânsito de São Paulo.

O motorista e o veículo foram levados para a Polícia Civil de Valença para que se apure os crimes de falsificação de documento público e adulteração de sinal identificador do veículo.

Cidade Verde