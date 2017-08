PRF apreende madeira transportada ilegalmente em Picos

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta terça-feira (08), uma carga de madeira na BR-316, km 292, no município de Picos.

De acordo com informações da PRF, os policiais realizavam fiscalização no posto quando uma carreta de placa JTF-3044, que portava um reboque de placa KKD-4490, foi abordada. Verificou-se então, que o veículo portava 33 m³ de madeira serrada originária do estado do Pará. A carreta era conduzida por G.M.S, de 28 anos.

Depois de verificar a documentação apresentada pelo condutor, foi constatado pelos policiais que o Documento de Origem Florestal (DOF), era falso. O condutor então foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Picos e o caminhão com a carga ficou retido no posto da PRF de Picos.

