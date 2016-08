PRF do Piauí que serviu na Olimpíada morre em acidente no Goiás

O policial rodoviário federal piauiense Emannuel Isvi Lima Miranda, lotado em Teresina, morreu na tarde deste sábado (27) em um acidente de carro na BR 050, município de Catalão, Goiás. Ele prestou serviços durante a Olimpíada Rio 2016 e voltada para casa no momento do acidente.

Em nota, a PRF disse que o policial havia encerrado sua participação no Cinturão de Policiamento e Fiscalização de Fronteira na área de Guaíra, em ações da Operação Olimpíadas. “Ele tinha participado de reunião de briefing em Foz do Iguaçu. Após dia de folga, se deslocava em comboio com mais uma viatura caracterizada para sua cidade de origem”, diz a nota.

Ainda de acordo com a PRF, na altura do km 207 da BR 050, a viatura, que também era ocupada por outro policial que não sofreu lesões graves, colidiu frontalmente com um caminhão.

Emannuel chegou a ser socorrido por um médico que passava pelo local do acidente e encaminhado para o hospital de Catalão, onde morreu horas depois devido à gravidade dos ferimentos.

“Como instituição, lamentamos perder um servidor em acidente de trânsito pois a nossa luta, diária e incansável, é para que fatos como este não aconteçam. Como seres humanos, todos nós, policiais rodoviários federais, nos sentimos enlutados e consternados com a perda de um parceiro de trabalho, um profissional e, para muitos, um amigo que ombreava conosco a lida do dia a dia. Nos solidarizamos com a dor que, certamente, a família sente com a perda de um ente querido”, encerra a Nota.

FONTE: Cidade Verde