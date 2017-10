PRF recupera carreta roubada em Picos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta quarta-feira (13), uma carreta de placa KHJ-6832 e um veículo de tração (cavalinho) de placa MOF-5230, que haviam sido roubados na última terça-feira (12), no município de Francisco Santos.

De acordo com a PRF, durante a ação do roubo, o proprietário dos transportes foi abordado por quatro homens, que em seguida, empreenderam fuga com os veículos. Os transportes foram encontrados por policiais rodoviários federais, em um trecho da BR-316, na cidade de Picos.

A PRF acredita que os criminosos desistiram de levar os veículos, após descobrirem que a polícia realizava buscas na região. Os transportes foram devolvidos ao proprietário.