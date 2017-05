PRF prende dois homens em Valença do Piauí

Policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deram cumprimento a um mandado de prisão por roubo e prenderam um indivíduo identificado pelas iniciais J.F.S.C.J. A prisão foi realizada nessa última sexta-feira (12), na BR 316, km 207, no município de Valença-PI.

De acordo com informações repassadas pelo inspetor Jonas Mata, assessor de comunicação da PRF, no mesmo dia os policiais abordaram o veículo Fiat/Strada de placa OVX-4575. Ao ser feito a verificação foi constatado que o condutor, identificado pelas iniciais J.B.V. estava com documentos com indícios de falsificação.

Os dois indivíduos foram presos e encaminhadas para a Polícia civil de Valença do Piauí para a tomada das providências cabíveis.

Fonte: GP1