PRF prende duas pessoas em Picos com veículo roubado em São Paulo

A PRF prendeu na tarde desta sexta-feira (25/11) o condutor de um veículo e o passageiro na cidade de Picos-PI por estar de posse de um veículo roubado.

Os policiais abordaram na BR-316, km 300, o veículo VW/Voyage de placas FKG-0650/SP com os dois suspeitos. Após solicitação da documentação, o condutor entregou o CRLV para o qual há registro de documento roubado/furtado.

Após as devidas consultas tem-se que para a placa fixada no veículo FKG0650 existe registro de ocorrência de roubo e furto n° 1261267/16 registrada em São Paulo/SP no dia 03.10.16.

Entretanto, após minuciosa verificação,foi constatado que o veículo na realidade se trata de um carro do mesmo modelo porém de placas FRI-8185, que também possui ocorrência de roubo e furto n°5671/16 registrada em São Paulo/SP no dia 26.05.16.

Diante dos fatos o condutor e o passageiro foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Picos, juntamente com o veículo e o CRLV roubado e falsificado.