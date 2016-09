PRF prende dupla por receptação em Alegrete do Piauí

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na tarde do último sábado (10), no Km 381 da BR 316, do município de Alegrete do Piauí, distante aproximadamente 384 km de Teresina. A identidade da dupla não foi revelada, por regra interna da PRF, mas eles têm 35 e 36 anos de idade.

Após consultas no sistema de dados, foi constatada a existência de mandados de prisão em desfavor de ambos. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Única da cidade de Bom Jesus, e tem validade até o dia 03 de outubro de 2022.

Os indivíduos foram presos e encaminhados para a Delegacia local, por suspeita de receptação e uso de documento falso.

GP1