PRF prende homem com veículo roubado em Marcolândia

A Polícia Rodoviária Federal efetuou a prisão de um homem identificado pelas iniciais P.A.B. por receptação de roubo na tarde dessa quarta-feira (30). O suspeito foi apreendido na BR-316 em Marcolândia, com um automóvel roubado.

De acordo com informações fornecidas pela PRF, os agentes realizavam a fiscalização no km 415 na BR-343, próximo a divisa dos estados do Piauí e Pernambuco, quando realizaram o abordo de um veículo de placa OUJ2717-BA. O carro estava sendo conduzido por P.A.B., que se apresentou como proprietário do carro.

Após verificação detalhada, foi constatado que o automóvel era clonado e que sua verdadeira placa é OUN9140 / de Lauro de Freitas (BA). A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil no município de Simões, para que sejam tomada as providências cabíveis.

Fonte: ViAgora