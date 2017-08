PRF recupera carro roubado em Picos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Piauí recuperou um carro roubado, um Fiat Strada Working de cor vermelha, na madrugada dessa terça-feira (22) na cidade de Picos. Segundo o núcleo de informação da PRF-PI, a apreensão ocorreu durante fiscalizações no posto fiscal localizado no km 288 da BR 316.

A Polícia Militar do Piauí acionou o posto da PRF, informando que o veículo, com registro de roubo e furto, provavelmente teria passado pela rodovia. Os policiais localizaram o carro e iniciaram acompanhamento tático, dando ordem de parada ao motorista, que desobedeceu a ordem e empreendeu fuga, adentrando uma estrada que corta a BR.

O condutor e os demais ocupantes do carro conseguiram fugir pela mata e não foram localizados. No interior do automóvel foram encontrados alguns documentos, provavelmente de seus ocupantes. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Picos.

