PRF recupera em Picos carga roubada avaliada em 1,5 milhões

Na tarde desta segunda-feira (07/11), no Km 192 da BR 316, em Picos/PI policiais rodoviários federais recuperaram uma carga de desodorantes e shampoos avaliada em cerca de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

A carga tinha sido roubada no último sábado (05/11), no município de Porto Franco/MA e, no momento da abordagem, os 3 ocupantes alegaram que não sabiam das circunstâncias que envolviam o crime e que teriam recebido a promessa de pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para realizar o transporte de Teresina/PI até o local de entrega, na Ceasa em Recife/PE.