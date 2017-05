PRF recupera veículo clonado em Picos

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) prendeu, na tarde desta segunda-feira (22), um homem com um veículo clonado, roubado e Certificado de Registro e Licenciamento de veículos (CRLV) falso, na BR-316, km 320, no município de Picos.

De acordo com os policiais, o veículo abordado era um modelo Strada de cor branca, que ostentava placa traseira ONL-8347, porém sem placa dianteira. Ao ser solicitado a apresentar a documentação do veículo, o condutor entregou um CRLV com indícios de falsificação aos PRF’s.

Após verificação mais detalhada, os policiais descobriram que a placa real era OVP-4046, para a qual apresentou ocorrência roubo/furto em Brasília (DF). A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Picos para a tomada das providências cabíveis.

O homem foi enquadramento por receptação e uso de documento falso.

45graus