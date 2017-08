PRF resgata caminhoneiro amarrado e amordaçado por assaltantes

Um caminhoneiro não identificado foi resgatado na noite desta terça-feira (22), após ser amarrado e amordaçado por três homens armados em uma tentativa de assalto na BR-316, nas proximidades da cidade de Picos, região Sul do Piauí. O condutor foi resgatado por policiais rodoviários federais que faziam patrulhamento pela rodovia e se depararam com a carreta parada no acostamento.

De acordo com a PRF, ao verem a aproximação dos policiais, os três assaltantes empreenderam fuga pelo matagal. Os policiais rodoviários fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos. Segundo relato do condutor, ao parar a carreta no acostamento da rodovia na cidade de Campo Grande do Piauí, três homens armados com revólver o renderam e entraram na cabine do veículo (foto ao lado).

Os suspeitos amordaçaram a vítima, amarrando as mãos e cobrindo a cabeça do caminhoneiro para que ele não conseguisse identificar os indivíduos. Contudo, após percorrer certa distância, devido ao rastreador do veículo, os assaltantes não conseguiram prosseguir a viagem. “A todo momento, o condutor foi ameaçado até que os assaltantes conseguiram extrair o rastreador do veículo. Com a chegada dos policiais, os indivíduos fugiram e a vítima foi libertada”, relata a PRF.

A carreta transportava uma carga de pneus novos. Ainda de acordo com o condutor, os assaltantes só iriam libertá-lo, caso conseguissem roubar toda a carga. Em seu relato, o caminhoneiro afirmou que os suspeitos estavam nervosos e fizeram ameaças de morte a todo momento e procuravam um lugar para subtrair a carga.

Por: Nathalia Amaral