PRF volta a fazer rondas e escoltas nas estradas federais do Piauí

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal informou, por meio de nota, que a partir desta quinta-feira (17) serão retomadas as rondas e escoltas nas estradas federais que cortam o Piauí.

O restabelecimento dos serviços ocorre após mais de um mês de suspensão e foi feito porque, de acordo com a PRF, foram liberados R$ 30 milhões do orçamento da Lei Orçamentária Anual do órgão.

Desta forma, a Polícia Rodoviária Federal esclarece que o limite orçamentário atual da corporação passa de R$ 257 milhões para R$ 287 milhões, permanecendo ainda bloqueado o montante de R$ 133 milhões.

Além do restabelecimento das rondas e escoltas, o atendimento na superintendência e nas delegacias e postos da PRF na capital e no interior do Piauí voltam ao normal. O expediente foi normalizado ao público e voltará a ser realizado das 08h às 12h e das 14h às 18h.

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí aderiu ao contingenciamento nacional de gastos da corporação desde o dia 6 de julho. O corte de verbas do Governo Federal provocou a suspensão dos patrulhamentos e prejudicou a aquisição de combustível, manutenção e o pagamento das diárias dos policiais rodoviários.

O contingenciamento orçamentário foi adotado em função do Decreto 9.018/17, de 30 de março de 2017, que dispõe sobre programação orçamentária e financeira do Poder Executivo Federal para 2017.

