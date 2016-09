Primeira turma do Curso de Medicina da UFPI de Picos é recepcionada com várias atividades

Os vinte e oito acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Senador Helvídeo Nunes de Barros, em Picos, estão sendo recepcionados com várias atividades. Num primeiro momento, os recém-ingressos à respectiva IES conheceram as instalações do Campus, bem como laboratórios e a sala de aula que frequentarão por seis anos até concluir o curso.

Na manhã da última segunda-feira,12, o corpo docente foi apresentado aos acadêmicos. Formado atualmente por oito professores, com especialidades na área de Cardiologia, Psicologia da Educação, Medicina Veterinária, dente outras, o quadro deve ser ampliado com a contratação de novos profissionais já aprovados em concurso.

No que diz respeito às aulas, estas serão ministradas no período da manhã e tarde, com calendário letivo estendido aos sábados. A aula inaugural será na próxima sexta-feira, 16, às 14h00, e contará com a presença do reitor.

A coordenadora do Curso de Medicina da UFPI de Picos, Patrícia Batista, disse que os alunos podem esperar por uma formação bem plural e humanizada. Segundo ela, também espera-se muito dos alunos aprovados que passaram em uma seleção de 3 mil inscritos no Enem.

“É com muita alegria que estamos recepcionando o alunado aprovado no Curso de Medicina. Esta primeira semana é uma semana de recepção com vários eventos, apresentando a universidade, apresentando o novo método. Aqui serão formados médicos generalistas que poderão tratar de todo e qualquer paciente. Teremos palestras, tudo preparado com muito respeito para estes alunos”, enfatizou a coordenadora.

José Matheus Macedo Torquato, de 21 anos, que é natural de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, é um dos acadêmicos que fará parte da primeira turma do curso de Medicina da UFPI de Picos. Para ele, ser médico foi a profissão que escolheu desde os 10 anos de idade. Mas a conquista atual vem decorrente de várias tentativas, o acadêmico presta vestibulares para Medicina desde 2012.

“A expectativa é bem grande já que a grade curricular que a gente vai ter aqui é nova, trabalharemos com a metodologia ativa. Como nos foi falado durante a apresentação teremos contato com a medicina propriamente dita desde o primeiro semestre e isto é muito animador”, destacou o estudante.

O professor e cardiologista, Raimundo Reis, que compõe o quadro de docentes do Curso ressaltou que 90% da turma é oriunda de outras regiões, e que a fase inicial será de adaptação para os acadêmicos.

Fonte: Jornal O Povo/ Paula Monize