Primeiro casamento gay é realizado em Picos

[ad#336×280]Foi realizado na manhã desta quarta-feira (18) o primeiro casamento civil entre pessoas do mesmo sexo na cidade de Picos. O casal Cleisson da Silva Sousa, 21 anos, e Luciann Jeyhverson Siqueira, 22 anos, que já estavam juntos há mais de um ano oficializaram a união. O casamento teve início às 11h30 sendo celebrado pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Picos, Tiago Brandão, no Fórum Helvídio Nunes de Barros.

Estiveram presentes autoridades políticas, vereador Welington Dantas, vice-presidente do PT em Picos, Oneide Rocha, a coordenadora de Direitos Humanos e Livre Orientação Sexual, Jovanna Cardoso, promotor de Justiça Marcelo Monteiro, professor Paulo Mafra, professora Adnaid Rufino além de familiares e amigos do casal.

Para o jovem casal, esta união simboliza o amor e a quebra de preconceitos. “Nós estamos juntos há quase cinco anos, mas ainda faltava a concretização deste momento e deste sonho. Este casamento deve servir para a quebra de preconceitos e demonstrar a liberdade do amor entre duas pessoas. Hoje só podemos dizer que estamos muito felizes”, afirma os noivos recém-casados.

A madrinha e também uma das organizadoras do matrimônio, Jovanna Cardoso, diz ser este momento uma demonstração de força e de representatividade do Movimento LGBT brasileiro. “Isto é um direito conquistado no Brasil, e Picos não é exceção, é uma das primeiras cidades do interior a dar o primeiro passo. Isto demonstra a força, coragem para enfrentar os preconceitos e que assumem este feito”, comemora Jovanna Cardoso.

De acordo com o casal as suas respectivas famílias receberam muito bem a ideia do casamento. Os mesmos ainda disseram que o próximo passo agora é constituir família.

Após a solenidade foi servido um almoço apenas para convidados, celebrando o casamento e o marco histórico que esta união simboliza nas conquistas pelos direitos homossexuais do movimento LGBT de Picos.

Em maio deste ano o Conselho Nacional de Justiça determinou que os cartórios de todo o país efetuassem a habilitação, celebração do casamento civil ou conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo.