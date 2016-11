Briga entre primos acaba em morte a golpe de foice em Simões

Uma briga familiar terminou em morte na madrugada de domingo (20). Luís Sabino Oliveira, 34 anos, matou o próprio primo, Avelar Apolônio de Carvalho, 47, após uma festa na zona Rural do município de Simões, distante 417 quilômetros de Teresina.

Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Simões, o desentendimento começou no início da festa e no final, quando saíram do clube, os ânimos ficaram mais exaltados e Avelar Apolônio teria ido em casa pegar uma foice.

“Ele tentou matar Luís, mas Luís reagiu e desferiu um golpe de foice na cabeça do primo”, conta o agente Cleidenilson Carvalho.

A Polícia Civil está investigando o que teria provocado a discussão entre os familiares. A suspeita é que Avelar Apolônio tenha se chateado após ouvir o primo falando mal da apresentação musical que seu filho fazia durante a festa.

Após o crime, Luís Sabino fugiu do local e ainda não foi localizado. A Polícia está realizando diligências para tentar encontrá-lo.

Izabella Pimentel (especial para o cidadeverde.com)