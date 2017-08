Processo seletivo Prefeitura de Jaicós – PI

A Prefeitura de Jaicós, no Piauí, divulgou o edital n° 01/2017 de processo seletivo simplificado destinado à contratação, em caráter temporário, de novos servidores para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais de Administração, Assistência Social, Educação e Saúde. O certame será executado pela Fundação Madre Juliana.

CARGOS

Ao todo são disponibilizadas 156 vagas para a ampla concorrência, reservadas 10 para candidatos com deficiência. Confira os cargos:

Nível fundamental: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Atendente de Consultório Dentário e Auxiliar de Inspeção, Vigilância Sanitária, Auxiliar Administrativo, Fiscal de Obras e Posturas e Digitador.

Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Atendente de Consultório Dentário e Auxiliar de Inspeção, Vigilância Sanitária, Auxiliar Administrativo, Fiscal de Obras e Posturas e Digitador. Nível médio: Técnico de Enfermagem, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Prótese Dentária, Orientador Social e Assistente Administrativo.

Técnico de Enfermagem, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Prótese Dentária, Orientador Social e Assistente Administrativo. Nível superior: Enfermeiro, Médico Clinico Geral, Médico Obstetra, Médico Plantonista, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Odontólogo, Assistente Social, Avaliador Físico/Educador Físico, Bioquímico/Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Psicólogo, Engenheiro Civil, Professor de Ensino Infantil, Professor de Libras, Professor de Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano, Professor de Ensino fundamental de 6º ao 9º Ano – Português, Professor de Ensino fundamental de 6º ao 9º Ano – Matemática, Professor de Ensino fundamental de 6º ao 9º Ano – Inglês, Professor de Ensino fundamental de 6º ao 9º Ano – Geografia, Professor de Ensino fundamental de 6º ao 9º Ano – Ciência e Professor de Ensino fundamental de 6º ao 9º Ano – História.

Os candidatos aprovados e convocados atuarão em regime de trabalho de até 40 horas semanais, com remuneração que chega a R$ 2.600,00 mais gratificação.

INSCRIÇÕES

As inscrições estão abertas no período de 26 de julho a 11 de agosto de 2017 e deverão ser efetuadas exclusivamente via site da organizadora, no seguinte endereço eletrônico: www.fandacaomadrejuliana.org.br. Os valores cobrados como taxa de inscrição são os descritos abaixo:

Nível fundamental: R$ 50,00;

Nível médio e médio/técnico: R$ 60,00;

Nível superior: R$ 100,00.

Para os candidatos que eventualmente não dispuserem de acesso à internet, será disponibilizado computador no prédio da Prefeitura de Jaicós, situado na Praça Ângelo Borges Leal, s/n°, Centro.

PROVAS E VALIDADE

De acordo com o edital, a seleção dos inscritos consistirá em provas escritas objetivas para todos os cargos e ainda, prova de títulos para candidatos inscritos em cargos de nível superior. A previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas no dia 27 de agosto de 2017, em locais informados posteriormente.

A divulgação do resultado final, bem como todas as publicações referentes ao certame, serão feitas por meio do site da organizadora. O processo seletivo terá validade de um ano, havendo a possibilidade de prorrogação por igual período.

Edital e eventuais atualizações: http://www.fundacaomadrejuliana.org.br/concursoLista2.php?idConcurso=84