Senac de Picos abre Processo Seletivo

[ad#336×280]Informamos que o Processo Seletivo do SENAC/PI encontra-se disponível para inscrições no website: seletivo.pi.senac.br onde os interessados poderão realizar suas inscrições e concorrer a um dos seguintes cargos Auxiliar administrativo e Instrutor Horista.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 21 de maio e 03 de junho de 2014, em seguida o interessado deverá homologar sua inscrição na Rua Marcos Parente, 570, Bairro Centro de Picos/PI, até a data de 04 de junho de 2014 levando o comprovante de inscrição impresso no website mencionado, juntamente com o documento original de identidade e a doação de 02 (duas) latas/sachês de leite (Auxiliar Administrativo) e 04 (quatro latas/sachês de leite (Instrutor Horista) de 400g cada. Será de inteira responsabilidade do candidato se informar sobre os resultados e procedimentos de cada etapa do Processo Seletivo até a divulgação do seu resultado final.

A prova objetiva será realizada nas Unidades do Senac na data provável de 08 de junho de 2014 e terá duração de 02 (duas) horas, das 09:00 às 11:00h (horário local).

Mais informações no sítio: www.pi.senac.br ou no facebook: https://www.facebook.com/senac.picos ou pelos telefones: 89-3422 2509 /2941.

Fonte: Ascom Senac Picos