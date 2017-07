Produtora anuncia Iohannes, Desejo de Menina e Robertinho na Pisada nos festejos de 2017 em Monsenhor Hipólito

Anualmente no mês de julho acontece um dos maiores eventos festivos do interior do Piauí, na cidade de Monsenhor Hipólito, paralelo aos festejos religiosos de Santa Ana, padroeira do município. A cidade recebe milhares de pessoas. Em 2017, o evento promete ser ainda maior, tendo em vista as atrações anunciadas por um dos produtores de eventos da região de Picos.

A JS Produções que há muitos anos está à frente dos grandes eventos na cidade, anunciou três atrações para uma única noite: Iohannes Imperador, Desejo de Menina e Robertinho na Pisada.

Joserlan, um dos integrantes da JS Produções, adiantou novidades para o evento que acontecerá na casa de shows Luar do Sertão na quinta-feira, dia 20 de julho. “São três bandas. Superestrutura no Luar do Sertão para a melhor festa do dia 20 de julho”, disse. O primeiro lote de ingressos estará à venda por R$ 30 a partir do dia 13 de julho nos postos autorizados.