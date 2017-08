Professor é morto a facadas após desentendimento em bar

Um homem foi assassinado a facadas no início da noite deste sábado (19), em São João da Varjota. A vítima é natural da cidade de São João Varjota onde era professor da rede estadual de ensino lotado na Unidade Escolar São João Batista. Chegou a exercer o cargo de vice-prefeito e foi por duas vezes eleito vereador no município.

O homicídio aconteceu em um bar após uma discussão. Ainda de acordo com as informações divulgadas no portal ‘Folha de Oeiras’, os suspeitos estavam morando na cidade de São João da Varjota há pelo menos quatro meses.

O professor ainda chegou a ser socorrido e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia foi acionada e conseguiu prender dois suspeitos pelo assassinato do professor Aguinaldo Santos. Os homens foram detidos no Posto da Polícia Rodoviária Federal da cidade de Picos para onde tentavam fugir.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela família na Delegacia de Oeiras e a polícia investiga o caso buscando chegar à motivação do crime.

Aguinaldo tinha 48 anos e era casado com a também professora Sueli Santos com quem tinha filhos.