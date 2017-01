Professor Evandro Alberto é empossado diretor da Uespi de Picos

Eleito no último dia 1º de dezembro com 80% dos votos, o professor e jornalista Evandro Alberto de Sousa foi empossado, nessa quarta-feira (4), diretor da Universidade Estadual do Piauí (UESPI)- Campus de Picos. A solenidade de posse aconteceu no mezanino do Palácio do Pirajá, Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina.

Professores, técnicos administrativos e demais membros da comunidade acadêmica prestigiaram a cerimônia de posse dos diretores dos Câmpus e dos coordenadores de cursos da instituição.

E seu discurso, Evandro Alberto destacou a importância de continuar à frente da Uespi de Picos e ressaltou que vai trabalhar ainda mais pela instituição: “Hoje se renova o compromisso com a universidade, com os professores, servidores e alunos, o compromisso de trabalhar para fazer cada dia melhor. Sabemos que as dificuldades são grandes, mas nós temos uma administração superior que tem trabalhado, tem vestido a camisa junto com os diretores pra transformar a nossa realidade”, pontuou.

O reitor Nouga Cardoso Batista agradeceu a todos aqueles que tiveram seus mandatos encerrados nos cargos, relembrando a parceria que teve com todos para o desenvolvimento da instituição, e também falou àqueles que agora iniciam ou continuam nas funções: “O sentimento da administração é que estamos empossando as pessoas que compõem a espinha dorsal dessa universidade, é preciso que reconheçamos que a universidade se faz mais presente é dentro das salas de aula, é lá onde está a razão de todo o nosso empenho, daí porque peço zelo pelo cargo que ocupam a todos que assumem agora. Quero crer que o ano de 2017 vai ser o melhor ano dessa instituição”, afirmou.

Evandro Alberto foi eleito diretor da Uespi de Picos para o mandato 2017-2021 ao lado da professora Janaína Aragão com a chapa “Somos Todos Uespi”.

Texto: Ascom Uespi

Edição: Romário Mendes