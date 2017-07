Professora tem Hilux roubada na porta de casa em Alagoinha

Um automóvel modelo Hilux de placa/ NIO- 4478 foi roubado na noite dessa quinta-feira 29, no Povoado Serra Velha, distante 18 quilômetros do município de Alagoinha Piauí, de propriedade da professora Marlene Hosana de Jesus Brito. O assalto aconteceu por volta das 23h quando a família voltava de uma quadrilha na cidade de Alagoinha, a dupla de assaltantes fizeram a família de reféns.

Segundo as informações repassadas, a Hilux foi abordada por dois homens que estavam em um carro preto. anunciaram o assalto quando sua família vinha chegando em casa, no carro estavam o esposo, a netinha, a nora e um casal de amigos da proprietária do veiculo. antes que guardassem a hiluX na garagem os homens armados rederam todos amarram os homens com fios de naylon, rederam também o vigia noturno que passava na rua.

apos fazer a família refém perguntaram sobre o carro, se tinha seguro, se era rastreado e o ano do carro, depois pediram o documento que estava no interior do dentro do carro, saíram tracaram todos na garage com o cadeado por fora.

A professora que leciona nos municípios de Alagoinha e Vila Nova fez o Boletim de ocorrência nesta manhã de sexta.

Fonte: Piauí em Foco