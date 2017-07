Professores da UESPI paralisam atividades e ameaçam greve por tempo indeterminado

Os docentes da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) paralisam as atividades na próxima quinta-feira (20) e ameaçam greve por tempo indeterminado. A mobilização tem o objetivo de pressionar o governo e chamar atenção para os problemas enfrentados pela comunidade acadêmica da Uespi. De acordo com a categoria, os docentes estão há quatro anos sem reajuste salarial.

De acordo com a professora Lina Santana, presidente da Associação dos Docentes da UESPI – ADCESP, o sindicato vem pressionando e exigindo do governo do estado uma resposta com relação ao reajuste salarial da categoria, mas nada de concreto foi apresentado pelo governo até o momento.