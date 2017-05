Professores descobrem registros rupestres em Pio IX

Um grupo de professores da Unidade Escolar Nossa Senhora do Patrocínio, de Pio IX , na região de Picos, realizaram recentemente a descoberta imagens arqueológicas na região. Os registros rupestres devem ser utilizados pedagogicamente.

Segundo o professor Belarmino Ferreira estes achados irão proporcionar grandes pesquisas na área educacional aos alunos da referida escola. “Pretendemos estudar mais a fundo essa descoberta para criar mais um sítio arqueológico no Piauí e utilizá-lo como ferramenta pedagógica”, destaca.

O professor ainda revela que está em conversações com arqueólogos da Fundação Casa Grande de Nova Olinda – CE, com o intuito que os mesmos venham a Pio IX dar suporte logístico e auxiliar na pesquisa com o ensejo de catalogação dos sítios arqueológicos, ao mesmo tempo trazendo a tona a questão da preservação deste grande patrimônio histórico.