Professores do IFPI de Picos deflagram greve até 13 de dezembro

Na tarde da última quarta-feira,16, após uma assembleia realizada com professores do Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campi de Picos, por unanimidade os servidores decidiram aderir ao ato grevista contra a PEC 55 e a Medida Provisória 746.

A PEC 55 entre outras alterações prevê o congelamento de investimentos em setores básicos como Educação e Saúde, além de mudanças no funcionalismo público. Enquanto a Medida Provisória 746 amplia progressivamente a jornada escolar para estudantes do Ensino Médio.

A decisão pelo apoio ao movimento grevista foi tomada mediante votação que teve como saldo 23 votos favoráveis, 09 votos contrários e 06 abstenções.

Segunda a professora de Língua Portuguesa, Ana Karina Sampaio, uma carta aberta será escrita prestando esclarecimentos à comunidade escolar, bem como a sociedade civil sobre a greve.

No IFPI Campus de Picos, a greve deve continuar até a votação da PEC 55 no Senado, que acontecerá no dia 13 de dezembro.

FONTE: Jornal O Povo/ Paula Monize