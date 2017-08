Professores promoverão “aulão beneficente” para tratamento de jovem com doença rara

Um grupo de sete professores de Picos promoverá um “aulão beneficente” com o objetivo de arrecadar recursos para o tratamento da jovem Ana Paula Maria Luz, natural da cidade Bocaina – PI, que desde junho deste ano está recebendo tratamento em São Paulo. Diagnostica com a Doença de Wilson, ela começou a apresentar crises de depressão e ansiedade em janeiro de 2017, e desde então o seu quadro se agravou. Atualmente a jovem mal consegue se locomover e nem se comunicar.

O “aulão beneficente” acontecerá no próximo sábado, 26, na Escola Normal Oficial de Picos (ENOPI) e terá início às 14 horas, começando por Direito Constitucional, a ser ministrada pela professora Herlanne Luz; às 15h será a vez de Raciocínio Lógico, com Marcos Antônio; às 16h, Direito Penal, com Herval Ribeiro; às 17h, Direito Administrativo, com o Soares; às 18h, Português, com Matheus; às 19h, Legislação, com o professor Giovanny e às 20h, será o encerramento com Direito Penal, a ser ministrada por Ortiz Coelho.

Serão trabalhadas questões de interesse para estudantes interessados em prestar concursos para a Polícia Civil do Piauí, Agente Penitenciário do Ceará e Tribunal de Justiça do Pernambuco. Os professores possuem experiência em concursos públicos e educação de nível superior, fazendo parte dos quadros da Faculdade R.SÁ e da Uespi.

Ana Paula

Para assistir as aulas o estudante interessado só precisa comprar o ingresso no valor de R$ 15,00 na Cacau Show, 27, localizada na Praça Félix Pacheco, Centro de Picos-PI.

A professora Herlanne Luz, que se formou em Direito com Ana Paula na Uespi de Picos, está acompanhando o problema de saúde da colega e frisou que espera uma boa participação no “aulão” do sábado.

Doações também podem ser realizadas diretamente na conta da mãe de Ana Paula:

Banco do Brasil

Banco: 001

Agência: 3350-2

Conta Poupança: 421.220-7

Variação: 51

Maria Rosa dos Santos

Fonte: Folha Atual