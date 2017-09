Programa Criança Feliz é lançado em Monsenhor Hipólito

Na manhã deste sábado (16) foi lançado no município de Monsenhor Hipólito o Programa Criança Feliz. Iniciativa do Governo Federal em parceria com os municípios, o Criança Feliz assistirá 100 famílias hipolitanas oriundas da zona urbana e rural, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento integral do indivíduo na primeira infância.

A solenidade de lançamento aconteceu no Auditório da Prefeitura Municipal e contou com a presença do prefeito Zenon Bezerra; dos secretários municipais de saúde (Joyce Pinheiro), educação (Gardênia Bezerra) e agricultura (Jocibel Belchior); coordenadoras do CRAS, SCFV e CREAS; representantes do NASF; da Chefe de Gabinete – Santinha, e ainda, da assessora técnica Ângela de Maria Bezerra, que no ato representou a secretária municipal de assistência social, Eneide Bezerra. Crianças, mães, gestantes e a população em geral também fizeram parte da solenidade.

Formação da mesa de honra

O Criança Feliz foi instituído pelo Decreto n° 8869/2016, possuindo como pilares a visita domiciliar e integração das políticas públicas no município. São assistidas através do Programa gestantes, crianças de 0 a 3 anos de idade e com idade de 0 a 6 anos com deficiência.

Público presente na solenidade

Durante a solenidade, foi apresentado ao público presente os profissionais que atuarão a frente do Criança Feliz, são eles: Supervisora: Géssica Rayala Bezerra de Sousa; Visitadoras: Maria Cristina de Jesus Sousa e Mayara de Brito Sousa, suas instrumentais de trabalho, bem como uma explanação sobre as características do Programa.

Angela Bezerra apresenta supervisora e visitadoras do programa

O prefeito de Monsenhor Hipólito, Zenon Bezerra, destacou que o lançamento do Programa Criança Feliz representa avanços para o município, tendo em vista que as crianças são a semente da evolução social.

“Hoje é um dos dias mais felizes de Monsenhor Hipólito, e como não se sentir feliz fazendo uma criança feliz. Para a gestão é motivo de felicidade aderirmos ao Programa como este em função de cuidar de nossas crianças. A criança é um ser que preenche nossa alma e o bem-estar da sociedade e que dependemos diretamente delas”, frisou o prefeito.

Prefeito Zenon Bezerra

Durante a solenidade aconteceu os parabéns e corte do bolo, formalizando assim, o lançamento do Programa no município. No final foram entregues as famílias beneficiárias lembrancinhas.

LAMENTO

Mesmo sendo aprovado pelo Poder Legislativo de Monsenhor Hipólito, o prefeito Zenon Bezerra lamentou a atitude dos vereadores de oposição em votarem contra ao projeto de criação do programa. “É lamentavél, pois se é um programa que irá atender famílias de nosso município o correto é que fosse aprovado por unanimidade, mas infelismente nenhum dos vereadores que compõem a base de oposição votou a favor. É bom destacar que agindo assim eles estão legislando é contra o povo de Monsenhor Hipólito e não contra o prefeito”, desabafou.

Fonte: Folha Atual