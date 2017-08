Programa Criança Feliz será lançado em Dom Expedito Lopes

A Prefeitura Municipal de Dom expedito Lopes, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social irá lançar oficialmente o Programa Criança Feliz (PCF). O município passa a fazer parte das ações à primeira infância, promovendo visitas, orientando as famílias a respeito das questões relacionadas a proteção, ao estimulo e a garantia da saúde.

Dom Expedito Lopes em parceria com os municípios de Ipiranga e Inhuma realizaram capacitações para desenvolver o Programa Criança Feliz.

O Programa irá acompanhar crianças de zero a três anos do Programa Bolsa Família (PBF) e as de até seis anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), incluindo as vítimas de microcefalia por zika vírus e as crianças afastadas do convívio familiar por medida protetiva.

A realização de visitas domiciliares, voltadas ao desenvolvimento integral das crianças, também é prevista dentre as ações. Além disso, o Criança Feliz busca a articulação desta oferta com os demais serviços socioassistenciais e as demais políticas públicas, visando ao atendimento das demandas identificadas por meio das visitas domiciliares e a integralidade na atenção às famílias.

Plano para Capacitação de Visitadores do

Programa Criança Feliz

Carga horária inicial: 40h

 Objetivos da capacitação:

-Formar os visitadores de Dom Expedito Lopes-Piauí, Ipiranga do Piauí e Inhuma-Piauí.

-Preparar os visitadores para as visitas domiciliares

 Público-alvo:

-Visitadores do Programa Criança Feliz

 Metodologia:

-Participativa: Serão desenvolvidas atividades de sensibilização, estudos de caso, planejamento de visitas, dramatização, dinâmicas e rodas de conversa.

I. Título: Capacitação de visitadores Municipais.

II. Locais:

CRAS-Ipiranga do Piauí

NEAD-Dom Expedito Lopes-Piauí

SEMED-Inhuma-Piau

III. Formar os visitadores Municipais no guia da Visita Domiciliar e CDC.

– Capacitar os visitadores Municipais para estar aptos as visitas domiciliares.

IV. Período:

08 a 10 de agosto de 2017.

V. Secretarias Responsáveis

-Secretaria Municipal de Assistência Social

– Centro de referencia da Assistência Social – CRAS

– Conselho Tutelar.

– Secretaria Municipal de educação e Cultural.

– Secretaria de Saúde.

– Comitê Gestor do Programa Criança Feliz.

Ascom