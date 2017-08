Programa de Controle do Tabagismo é implantado em Paquetá

O tabagismo é considerado um grave problema de saúde pública e um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer, necessitando de estratégias contínuas para o seu controle e para apoiar usuários. Com base nisso, a Prefeitura de Paquetá, através da Secretaria Municipal de Saúde, trabalhando a favor de melhorias, implantou nesta quarta-feira, 16/08, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que objetiva a diminuição do número de fumantes através de tratamento com apoio cognitivo e medicamentoso gratuito. A equipe de apoio é coordenada pela Enfermeira Conceição Portela e formada por médico e a equipe no Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF.

O grupo inicial foi instituído na Unidade Básica de Saúde Roberval de Moura, com um grupo piloto de 10 pacientes, todos empenhados na causa. O tratamento é composto de vários encontros, nos quais os participantes expõem como está sendo o tratamento e quais são as suas dificuldades.

O tratamento inclui avaliação clínica, individual ou em grupo e, se necessário, terapia medicamentosa juntamente com a abordagem intensiva. São quatro sessões iniciais, estruturadas semanalmente, seguidas de duas sessões quinzenais. Para prevenção da recaída é feita uma reunião mensal aberta, com a participação de todos os grupos, até completar um ano.

“O município de Paquetá foi agraciado com a chegada da medicação, então nós solicitamos pros agentes comunitários de saúde que eles encaminhasse para a Unidade Básica de Saúde as pessoas fumantes e que queriam aceitar o adesão ao tratamento, então nesse momento aqui estamos sensibilizando do que é o programa, falando dos benefícios que é deixar de fumar, dos malefícios que é o fumo, para que eles possam estar sensibilizando e aderindo ao tratamento”, afirmou Conceição Portela, enfermeira.

Ascom