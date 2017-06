Programa Identidade Jovem é lançado em Picos e beneficiará mais de 8 mil jovens

Com a presença do prefeito Padre Walmir Lima, o programa Identidade Jovem foi lançado na manhã desta quarta-feira (31) na cidade de Picos. A solenidade de lançamento foi realizada no auditório do Centro Estadual de Educação Petrônio Portela (Premen).

Além do gestor municipal, o evento contou com a presença da coordenadora da Juventude de Picos, Alice Alencar; do coordenador estadual da Juventude, Vicente Gomes; secretários da administração municipal, vereadores e jovens do município.

O programa, de iniciativa do governo federal, concederá documento garantindo aos jovens de baixa renda meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto nos transportes coletivos interestaduais.

Após o lançamento do programa, o coordenador estadual Vicente Gomes fez uma explanação do ID Jovem ao público presente sobre a sua implantação e como deve ser utilizado.

Segundo Vicente, o programa vem para beneficiar 8 mil e 800 jovens do município que são aptos para utilizar o benefício. “O programa é muito importante e de oportunidades ao jovem. Estamos divulgando e queremos que esses jovens baixem o aplicativo ou entre no site da Caixa para realizar o cadastro e gerar o cartão”, disse.

O prefeito Padre Walmir declarou que o programa é de grande importância para os jovens picoenses e o município está divulgando para a juventude picoense. “A nossa juventude está sendo beneficiada e vamos fiscalizar para mantermos o direito desses jovens, vamos reforçar essa campanha aqui na cidade”, frisou.

A coordenadora municipal da Juventude, Alice Alencar, informou que para realizar a solicitação da ID Jovem precisa ter entre 15 e 29 anos, renda familiar de até 2 salários mínimos, estar inscrito no Cadastro Único do governo federal com dados atualizados e Número de Identificação Social (NIS).