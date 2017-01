Programação do Carnaval de Picos é definida

O prefeito de Picos, Padre Jose Walmir de Lima juntamente com a Secretária de Cultura e Lazer, Marilia Bezerra definiram a programação do Carnaval de Picos que acontecerá no período de 24 a 28 de Fevereiro próximo.

De acordo com a secretária de Cultura, a programação da folia do momo, terá inicio no dia 24 com o carnaval dos excepcionais na Apae, para isso, está mantendo contato a direção da entidade afim de concretizar a programação. Ainda no dia 24 fará o carnaval dos idosos com atração local que será realizada no Rotary Clube de Picos.

A programação seguirá no sábado, 25 com o tradicional Corso na praça de alimentação com atração de bandas locais e premiações para os participantes. No dia 26, terá matinê do CRER, antigo Cric na paraibinha, voltado para as crianças e familiares da região leste da cidade com portões abertos banda local. Ainda no domingo, será aberto oficialmente o carnaval de rua na Avenida Beira Rio com atrações locais e nacional. Na segunda, 27, a programação carnavalesca segue na avenida Beira Rio com atrações local, Regional e Nacional e na terça feira, último dia de carnaval terá um matinê no Picoense Clube e a noite será encerrada com uma ampla programação na Beira rio.

As atrações já estão sendo contratadas e os nomes serão divulgados na próxima semana, assegurou a secretária Marilia Bezerra.

