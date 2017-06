Projeto Boca da Noite chega ao município de Picos

Depois de passar por Corrente e Bom Jesus, no último fim de semana, o projeto Boca da Noite desembarca nas cidades de Picos e São Raimundo Nonato. Na cidade modelo, quem se apresenta, na sexta-feira (2), é a banda Metraton. Em São Raimundo Nonato, o show será no sábado (3), com Paulo Soares e a Terceira Cidade.

A praça Josino Ferreira foi o local escolhido para abertura do projeto na cidade de Picos. O show está marcado para começar às 21h. A banda Metraton surgiu em 1998, em Picos, em um evento chamado “Show Rock Point”, idealizado pela própria banda, com o intuito de divulgar o rock and roll e de proporcionar cultura e lazer aos habitantes da cidade e região.

A Metraton vem se firmando e se destacando no cenário local e regional por meio das edições do “Show Rock Point” e de outros eventos. Em 2010, a banda lançou o CD “Amanhecer”. No repertório do show do projeto Boca da Noite, músicas autorais como “Amanhecer”, “O tempo que nos resta” e “Esperando melhorar”. Na formação, tem os músicos Daniel Sales (guitarra, solo e backing vocal), Paulo Morais (guitarra e vocal), Cibele Barros (baixo e vocal) e Nilvan Neiva (bateria e backing vocal).

Em São Raimundo Nonato, o show está marcado para as 21h, na praça do Abrigo. O cantor e compositor Paulo Soares é piauiense de São Raimundo Nonato, mas reside atualmente em Juazeiro, na Bahia. Com amigos de Salvador-BA, formou a banda Solo Pedregoso, marcada pela diversidade musical. O projeto “Paulo Soares e a terceira cidade” foi iniciado em 2008 e, desde então, o artista já se apresentou em inúmeros festivais pelo Nordeste.

O show de sábado pretende visitar, em clima de festa, o repertório de Paulo Soares, tocando canções dançantes do EP Paulo Soares e a Terceira Cidade (2009) e do CD “Um lugar feliz” (2012), onde interpreta clássicos de Jorge Bem, Luiz Melodia, Cartola, Gilberto Gil, Dominguinhos e Belchior, explorando uma diversidade de ritmos.

O projeto Boca da Noite já é realizado em Teresina há 20 anos e este ano se expandiu para outras cidades como Parnaíba, Piripiri, União, Floriano, Oeiras, Picos, São Raimundo Nonato, Bom Jesus e Corrente. Os shows são todas as quartas-feiras em Teresina, e serão realizados uma vez por mês nas demais cidades do interior.

O Boca da Noite é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).