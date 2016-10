Projeto Criança Feliz traz espetáculo “Festa Encantada”

O Espetáculo Infantil “Festa Encantada” traz os personagens infantis que marcaram a infância de adultos e continuam marcando a infância de muitas crianças com magia e alegria.

A trama tem início quando os inseparáveis amigos do Toy Story xerife Wood e patrulheiro do espaço Buzz Lightyear, resolvem fazer uma animada festa. Enquanto os amigos estão atarefados com os preparativos, outros personagens divertidos e mágicos entram em cena para alegrar a garotada na plateia. A Rainha do Gelo Elsa e sua irmã, a Princesa Anna, logo entram em cena para encher o cenário de magia. E, claro, o superengraçado boneco de neve Olaf vai estar por lá.

À medida que personagens vão aparecendo e contribuindo com os preparativos da festa, novos amiguinhos vão chegando para ajudar, como a graciosa Fada Sininho e o bravo Peter Pan, para fazer parte dessa grande brincadeira. Surpreendentemente, o Príncipe Encantado aparece procurando pela Cinderela com um sapatinho de cristal nas mãos.

Em meio a toda essa diversão, os personagens vão se dá conta de que por perto, há uma Rainha Má, observando toda aquela alegria, pronta para atacar. Mas, unidos à Branca de Neve, seus lindos passarinhos amigos e o seu príncipe, com quem faz um lindo dueto, nenhum mal conseguirá atrapalhá-los!

A turma de Arendelle e de outras histórias vão fazer de tudo para fazer desse dia um espetáculo de muita dança, alegria, diversão e festa… Uma festa encantada!

A festa cheia de encanto e alegria acontecerá no próximo sábado, 15, às 17:30h, no Ciranda-Espaço De Cultura e Lazer, localizado no bairro Umarí.

Informações e vendas no Mek, Lanchonete Coisa Nossa, Drogaria Nossa Senhora Das Graças, Planeta Kids, Jhon Cabeleireiro ou pelos telefones: (89) 3422 1221- (89)9 99834022 – (89) 9 94051274 – (86) 9 99556444.