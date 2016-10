Projeto Despoluir chega às empresas do setor de transporte de Picos

Um meio ambiente mais sustentável. É com essa proposta que a Unidade do Sest Senat de Picos realizará atividades do Programa Ambiental do Transporte – Despoluir. As atividades acontecem nesta sexta e sábado, 21 e 22, onde haverá aferição dos níveis de poluição dos veículos que integram as empresas do setor de transporte com atuação em Picos.

Segundo Layon Feitosa, coordenador de Promoção Social do Sest Senat de Picos, nessa etapa sete empresas serão contempladas Matheus Granja, Guanabara, Norte Cargas, Novo Horizonte, LDL Turismo, RR Logistica, Via Bebidas. “Ao todo, 76 veículos pertencente a frota dessas empresas serão aferidos. Essa iniciativa é importante para que cada um de nós possa fazer nossa parte pelo meio ambiente”, explicou.

O Programa Despoluir foi criado ainda em 2007, em uma parceria entre o Sest Senat e a Confederação Nacional do Transporte. O objetivo do programa é engajar as empresas e os trabalhadores do setor do transporte em ações de conservação do meio ambiente, como forma de colaborar para a construção de um modelo sustentável de desenvolvimento.

Noções sobre a forma adequada de dirigir são repassadas aos trabalhadores do setor de transporte para que, dessa forma, seja possível reduzir o consumo de combustível, evitar o desgaste de peças dos veículos, emitir menos poluentes. “Cada um de nós precisa fazer a sua parte para conseguirmos um meio ambiente mais sustentável. No setor de transporte não é diferente. São várias as iniciativas que realizamos para que possamos ter veículos rodando nas nossas estradas não apenas seguro, mas também em conformidade com as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)”, frisou o diretor da Unidade do Sest Senat de Picos, Rodrigo Saburido.