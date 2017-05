Projeto leva filme produzido em Picos para exibição no cinema

Projeto de lei de autoria do vereador Francisco das Chagas de Sousa, o Chaguinha (PTB) começa a render frutos. O filme Eita Píula, do cineastra Flávio Guedes, estreia nesta quinta-feira, 18, no Multicinemas do Picos Plaza Shopping.

Aprovado pelo plenário da Câmara Municipal de Picos e sancionado pelo prefeito, Padre José Walmir de Lima (PT), o projeto determina a obrigatoriedade dos cinemas instalados em Picos, a exibirem filmes de produção local pelo menos uma vez por mês.

Eita Píula, do cineasta Flávio Guedes, com elenco formado por atores picoenses, é o primeiro filme produzido aqui beneficiado pela nova lei. Estará a partir de amanhã, 18, em exibição no Multicinemas do Picos Plaza Shopping.

O filme

Eita Píula é um filme de média metragem que foi inspirado na lenda piauiense do “Cachorro Preto”, e ficcionalmente gira em torno das peripécias de dois casais: dona Kalusca e seu Jaime e os jovens Tonho e Kandoca, suas aventuras para ficarem juntos e enfrentar o temido Cachorro Preto.

Filmado no fim dos meses de Novembro e início de Dezembro de 2016 no povoado Alegre, na região de Picos, o filme traz no elenco nomes como Sávio Barão, Vilebaldo Rocha, Jesualdo Alves, Zenith Nunes e a oeirense Almerita Sá.

Não é situado em um tempo ou espaço específico, buscando uma atemporalidade, notada no contraste entre figurino, adereços e ambientação cênica. Traz no enredo elementos tipicamente nordestinos, como a religiosidade do povo, a crença nos mistérios dos “causos” populares e o modo de viver peculiar da região.

Flávio Guedes é oeirense e tem uma longa trajetória no teatro, sendo por diversas vezes premiado como melhor ator em festivais teatrais no Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco e outros estados. Residindo em São Paulo há alguns anos, enveredou pelo cinema, onde já produziu alguns filmes e participado de vários festivais de cinema pelo Brasil.

Fonte: Jornal de Picos