Projeto muda aeronave que faz voos regulares para Picos

O Projeto Voa Piauí está ampliando a aeronave que faz os percursos entre quatro destinos no Piauí. A partir desta segunda-feira, a aeronave modelo C-208 Caravan, com capacidade para nove passageiros, dará lugar a aeronave EMB 10 Bandeirante, com o dobro da capacidade para passageiros. Ao todo, 18 pessoas poderão fazer o roteiro de uma só vez.

De acordo com o secretário estadual de Turismo, Flávio Nogueira Júnior, a ampliação da aeronave demonstra que o projeto vem dando certo. “Temos muitas pessoas que fazem viagens rápidas a alguns destinos do nosso Estado, como Picos, Parnaíba, São Raimundo Nonato e Teresina. Alguns para lazer, outros para negócios e pesquisas. Então, a avaliação que fazemos é positiva. Estamos dando oportunidade para as pessoas chegarem mais rápido, impulsionando o turismo no nosso Estado”, comentou.

A empresa contratada da TWFly, a Piquiatuba Táxi Áereo, já opera os vôos nos destinos piauienses a pouco mais de um ano, com o apoio da Secretaria Estadual de Turismo (Setur). “Completamos um ano de operação no Piauí no último dia 13. Nesse período, nunca ouve parada ou paralização, exceto as paralizações obrigatórias para manutenção da aeronave. Neste período de um ano voamos com a ocupação de 70% e, dependendo do período, já ocupou até 80%. Está sendo uma experiência desafiadora porque tivemos primeiro que criar mercado para em seguida criar demanda, oferecendo um serviço de qualidade e segurança a baixo custo. Por isso, o projeto não pode parar”, destacou Tony Mesquita, CEO da Empresa, destacando que, com a nova aeronave, haverá ainda uma redução no tempo de duração de cada viagem, entre 10 a 14 minutos.

Os vôos acontecem em vários dias da semana. As segundas e quintas, os passageiros decolam de Teresina com destino à Picos, às 8 horas, com pouso às 9 horas. Nos mesmos dias, a aeronave também decola de Picos com destino a São Raimundo Nonato, com decolagem às 9:15 horas e pouso às 10:17horas. Também as segundas e quintas, os vôos saem de São Raimundo Nonato às 15:47 horas, com destino a Picos, com pouso às 16:47 horas. Há também o vôo partindo de Picos às 17 horas, com destino à Teresina, com pouso às 18 horas.

Já no final de semana o destino é o litoral, com vôos saindo de Teresina às 16:45 horas, da sexta-feira e chegando em Parnaíba às 17:45 horas. Já no domingo, a aeronave retorna à capital às 16:45, com pouso agendado para as 17:45 horas. Os passageiros devem seguir a mesma rotina de embarque de outras empresas. Cada passageiro tem direito a 10 kg de bagagem despachada e 5 kg de bagagem de mão. As passagens são vendidas no site das empresas Tw Fly (twfly.com.br) e Piquiatuba (piquiatuba.com.br), onde os clientes encontram preços promocionais e ainda podem parcelar a compra no cartão de crédito.