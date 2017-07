Projeto pretende deixar a cajuína mais barata no Piauí

A Superintendência do Desenvolvimento Econômico estuda junto à Câmara Setorial do Caju uma forma de baratear a cajuína para melhorar as oportunidades de comercialização do produto. Atualmente, o litro da cajuína é encontrada por cerca de R$ 5 nos supermercados e no mínimo R$ 7 nos bares e restaurantes.

“A cajuína já tem a marca cultural do Piauí e a cada dia se espalha por mercados externos. Então convidamos o presidente da Câmara Setorial do Caju, Lenildo Lima, que está também está à frente da Cooperativa de Produtores de Cajuína do Piauí (Cajuespi), para elaborarmos um projeto que dê a devida valorização do produto, de forma que não se tenha a cobrança exagerada ao ponto de excluir a cajuína do cardápio piauiense. Vamos desenvolver algo que se adeque às necessidades dos produtores e ajude no melhor desenvolvimento do produto”, detalhou Olga Sousa, superintendente do Desenvolvimento Econômico da Sedet.

Lenildo Lima destacou que a proposta é manter a produção artesal. “A cajuína do nosso estado ganhou força como elemento cultural e nossa proposta é manter a produção artesanal do item favorecendo o crescimento da cadeia produtiva. Então vamos trabalhar com a Sedet para iniciar esse projeto de barateamento da cajuína, para que as pessoas possam consumir muito mais o produto e por um preço bem mais acessível. Além disso vamos trabalhar também o conceito da cajuína como um vegetal para que essa excluída essa ideia de comercialização como refrigerante”, pontuou Lenildo Lima.