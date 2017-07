Projeto social fará mutirão de atendimentos médicos no bairro Passagem das Pedras

Um grupo de aproximadamente 70 pessoas, formado por estudantes, profissionais e colaboradores, desenvolverá em Picos nos dias 20 e 21 deste mês, um projeto chamado “Amigos da Comunidade”, que integra o “Projeto Assistencial do Sertão” – PAS. Os projetos consistem em realizar atendimentos médicos em áreas carentes, oferecendo além de atendimento médicos, palestras com informações importantes sobre educação em saúde.

Os atendimentos serão realizados na UBS do bairro Passagem das Pedras de 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, nos dias 20 e 21, quinta e sexta dessa semana.

Segundo João Lucas Silva Santana, acadêmico do 6º período do curso de Medicina na Universidade Anhembi Morumbi – SP, o projeto conta com a participação de filhos de Picos que estudam fora da cidade, mas que no período das férias se unem para retribuir à cidade o que estão aprendendo em seus respectivos cursos superiores.

“Teremos atendimentos nas áreas da medicina, enfermagem, nutrição, odontologia, fisioterapia, fisioterapia, psicologia, biomedicina e outros. Além disso faremos exames de glicemia, aplicação de flúor, imunização e atendimentos gerais. Queremos trazer para a nossa cidade o que estamos aprendendo lá fora. É uma forma de contribuir com Picos e ajudar quem precisa. Todo mundo ganha dessa forma, nós aprendemos, colocamos em prática o que vimos na universidade e a população ganha em saúde e qualidade de vida”, ressaltou João Lucas.

São cerca de 40 estudantes e 28 profissionais envolvidos. De acordo com Alícia Mirelly Tôrres, acadêmica do 1º período de medicina pela UNINOVAFAPI – Teresina, a expectativa é atender aproximadamente 300 pessoas nesses dois dias de projeto: “vamos apresentar palestras sobre educação em saúde sempre antes dos atendimentos. É uma forma de orientar a população com cuidados básicos de saúde no dia a dia”, disse ela.

