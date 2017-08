Projeto Terapia do Riso realiza show de Cloves Monturil

O Projeto Terapia do Riso realizará na noite de 26 de agosto mais um grande show de humor em Picos. O evento acontece às 22:00h, no Ciranda-Espaço de Cultura e Lazer, no bairro Umarí.

O espetáculo “Nós é demais” do piauiense Cloves Monturil, o Zé do Ovo, é uma experiencia inesquecível. Nascido em Teresina o artista é a revelação do humor no Estado.

O seu show trás no repertório, paródias, muitas piadas e histórias com temas variados que faz a plateia morrer de rir. O Humorista inicia o espetáculo com toda sua experiência sobre ovos, através de suas histórias combinadas com piadas de bêbados que ele encontra nos bares por onde anda e também sobre sua família que dá muitos motivos para as risadas de todos. Uma verdadeira família de empreendedores: Zé do Ovaço, seu avô, Zé do Ovão, seu pai e as histórias do seu filho, Zé do Ovim, que é uma comédia à parte.

Ingressos à venda Mek, Lanchonete Coisa Nossa, Drogaria Nossa Senhora Das Graças ou pelos telefones: (89)9 99834022 – (89) 9 94051274 – (86) 9 99556444. A abertura do evento contará com o show do cantor Denilton Júnior!

